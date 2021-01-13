Четыре многодетные семьи Челябинской области пострадали в новогодние праздники от пожаров

Мороз выборочно отменил занятия в школах Кыштыма, Коркино, Троицка

Сегодня, 13 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах Кыштыма, Коркинского района, Троицка.

По данным ЕДДС города, на шесть часов 25 минут утра средняя температура наружного воздуха по Кыштыму составляла минус 26 градусов.

«Занятия в школах Кыштыма в первую смену отменены с первого по шестой классы включительно», - сообщили в администрации города. О режиме занятий во вторую смену будет объявлено дополнительно.

В Коркинском районе отменены занятия для учащихся начальных классов. «В связи с сильными морозами отменяются занятия в школах района для учащихся с первого по четвертый класс первой и второй смены», - сообщает управление образования. «Родители учеников Коркинского района могут самостоятельно узнать об отмене занятий около семи часов утра в новостной ленте портала управления образования», - напоминают коркинцам.

В Троицке дома остались ученики с первого по седьмой классы. «В связи с низкой температурой воздуха (минус 26 градусов) занятия в школах города первой смены с первого по седьмой класс отменены», - сообщает МКУ «Гражданская защита Троицка».

Кроме того, отменены занятия в школах Челябинска (с первого по седьмой классы первой и второй смены) и Магнитогорска (с первого по 11 классы).

Напомним, родители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, уведомив об этом образовательную организацию в порядке, установленном в данной образовательной организации. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.