Морские млекопитающие на Камчатке не пострадали от воздействия токсичных водорослей

Причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке стали природные факторы – токсичные водоросли и образование заморов на морском дне, что привело к недостатку кислорода в воде. При этом морские млекопитающие не пострадали.

Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе по итогам расследования гибели морских животных на Камчатке, который прошел в РАН в пятницу.

Ученые проанализировали огромный пласт океанологической информации и выяснили причины гибели гидробионтов и рыбы. В ходе заседания Андрей Адрианов заявил, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят.

«… основной виновник цветения и выделения токсинов, повлекший гибель донных животных – Karenia spp. Была обнаружена достаточно высокая ее плотность», – сказал Адрианов. По его словам, водоросли рода Karenia производит множество токсинов.

«Также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы», - добавил Андрей Адрианов.

Погибли только донные беспозвоночные – морские звезды, моллюски и донные рыбы.

«Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши - ред.), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает», - процитировало Андриянова РИА новости.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.

«На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб, и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим», - подчеркнула Светлана Радионова.

Морской биолог Александр Семёнов подробно рассказал об итогах экспедиции Русского Географического общества на Камчатку и отметил, что глобальной катастрофы на Камчатке не произошло, сообщает РГО.

«Мморе уже показывает определённое восстановление. Как только вода станет прохладнее, все те животные, которые выжили на глубине, скорее всего, поднимутся наверх и уже займут свои привычные места. В российских холодных морях происходит сезонная смена поколений: огромное количество гидробионтов сменяет друг друга просто в течение сезона, и какой-то масштабной катастрофы в этом нет. У нас есть естественный процесс, естественное явление прилива и последовавшего за ним замора фауны», - сообщил Александр Семёнов.

Ранее Следственный комитет РФ назвал приоритетной версию природного загрязнения воды у побережья Камчатки.

Федеральное медико-биологическое агентство объявило, что анализ проб воды, почвы, донных отложений и гидробионтов не выявили следов техногенного заражения местности.

История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.

Фото: Русское географическое общество