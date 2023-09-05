Мост через ручей Каменный, смытый под напором воды, восстановят в течение двух дней

В поселке Александровка Катав-Ивановского района Челябинской области смыло мост через Большой Каменный ручей. Это единственная переправа, по которой можно попасть в населенный пункт и выехать из него. В миндортранса региона заверили, что мост будет восстановлен в течение двух дней.

Утром четвертого сентября в официальной группе национального парка «Зигальга» в социальных сетях была опубликована информация, что реки и ручьи особо охраняемой природной территории из-за продолжительных ливней вышли из берегов.

«Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки, - ссообщают в группе нацпарка. - Вот так сейчас выглядит мост через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка. Конструкция хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий».

На прикрепленном фотоснимке видно, что ручей действительно выглядит как бурный горный поток, но мост, хоть и подтоплен, но держится. Однако, спустя полчаса в комментариях к данному посту очевидцы и местные жители уточнили, что мост смыт водой, и представили фотографии, где переправы действительно больше нет. Это была единственная переправа через Большой Каменный ручей на дороге, ведущей из поселка Тюлюк в поселок Александровка.

По данным из Википедии, в поселке Александровка, относящемся к Тюлюкскому сельскому поселению, проживает около 20 человек, и здесь расположено небольшое экопоселение. От центра поселка до разрушенной переправы расстояние около восьми с половиной километров, так что немногочисленные жители маленького населенного пункта действительно оказались отрезаны от «большой земли».

Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, восстановление моста уже началось, и работы должны быть сделаны в течение двух дней.