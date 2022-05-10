На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль

На территории заповедника «Аркаим» (Челябинская область) в преддверии Великого праздника – Дня Победы - массово зацвел миндаль.

«Это особый вид – степной миндаль, его еще называют бобовник. Небольшой кустарник, но сохраняет все характерные свойства: прежде всего аромат, за что его так любят парфюмеры. - пояснил начальник отдела популяризации культурного наследия Антон Бубнов. - Так что заповедник благоухает. Плюс ко всему, это очень красиво и по-настоящему празднично».

В сегодня, 10 мая, на Аркаиме радуются идущему дождю. «У нас сегодня большая радость - на Аркаиме дождь, - написали в группе заповедника - Нам, горожанам, дождь, особенно затяжной, кажется непогодой, портит настроение и вгоняет в тоску. Для степи же это великое благо, особенно весной».

Дождь напитывает землю водой, и вся степная растительность в ближайшие дни пойдёт в буйный рост. К тому же дождь сбивает пыль и предотвращает самое страшное степное несчастье - пожар.