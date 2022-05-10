10.05.2022
Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
10.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая
10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
09.05.2022
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022