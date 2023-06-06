На Первом озере Челябинска появится благоустроенная набережная

На Первом озере Челябинска в Тракторозаводском районе появится благоустроенная набережная, которую создадут на средства частного инвестора рядом со спортшколой олимпийского резерва «Алмаз».

Общественное пространство обустроят на улице Хохрякова. Работы начнутся в этом году и будут завершены в 2024-м. За это время на берегу городского водоема произведут отсыпку береговой линии песком, организуют лодочную станцию и пирс.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, также на новой набережной планируется создать прогулочные зоны, площадки для занятий спортом, установить беседки и скамейки, а также провести озеленение.

Уже в ближайшие дни начнется подготовка площадки будущего благоустройства – расчистка берега от сухостойных и ослабленных деревьев, поросли и кустарников.