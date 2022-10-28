На Шершневской плотине установили дополнительные знаки о запрете движения большегрузов

В Челябинске на Шершневской плотине установили дополнительные знаки, информирующие о запрете движения большегрузов.

Данные работы завершил подрядчик городского комитета дорожного хозяйства. Появившиеся дополнительно знаки еще на подъезде к плотине информируют водителей о введенных запретах на движение большегрузов.

В пресс-службе администрации города напомнили, что по гребню Шершневского гидроузла ограничено передвижение грузового транспорта массой свыше трех с половиной тонн.

Водители большегрузного транспорта могут объехать плотину по улицам Гостевая, Лыжных батальонов, Братьев Кашириных, проспект Победы, далее - по Свердловскому проспекту до Блюхера.

Челябинские власти убедительно просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и помнить, что за их нарушение предусмотрена ответственность.