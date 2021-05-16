На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Во всероссийский День посадки леса в Центральной усадьбе национального парка «Таганай» (Челябинская область) появилась рябиновая аллея.

Акция по высадке деревьев стало подарком «Таганаю» от Сбера в честь 30-летнего юбилея национального парка, которое отмечается в 2021 году.

В начале аллеи установили памятный знак.

Как сообщает в Телеграм-канале Таганая, волонтёры из местного отделения банка высадили деревья возле беседок, где туристы располагаются на отдых перед выходом на маршрут или после похода.

«Надеюсь, все деревца приживутся, и со временем аллея придаст уюта этому уголку Центральной усадьбы№, - рассказала исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новосёлова. – Я благодарю наших добровольцев, которые сегодня отлично потрудились. И не только высадили деревья, но и помогли решить ещё несколько хозяйственных вопросов».

Вместе с волонтёрами из Сбера в акции участвовал глава Златоуста Максим Пекарский.

Напомним, к юбилею нацпарка пятого июня на Таганае пройдет масштабный экофестиваль.

ФОТО: Телеграм-канал Таганая и администрация Златоуста ВКонтакте