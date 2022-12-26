26.12.2022
В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
25.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 декабря (18+)
25.12.2022
Елка желаний: велосипеды для сестренок из поселка Сыртинский Челябинской области
25.12.2022
В Кемерове в связи с массовой гибелью людей на пожаре работает опергруппа МЧС России
24.12.2022
Партию черепашек без ветеринарных документов задержали в Челябинской области
На Таганае растут одни из самых красивых елей в стране
Нацпарк Челябинской области попал в российский ТОП-5
23.12.2022
Южноуральцев и гостей региона просят не украшать ёлки в нацпарке «Таганай»
12.12.2022
Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение
22.11.2022
На Дальнем Таганае «вырос» световой столб
14.11.2022
На тропах «Таганая» в Синичкин день обустроили 21 птичью «столовую»
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022