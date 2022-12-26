На Таганае растут одни из самых красивых елей в стране

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) растут одни из самых красивых елей в стране. К такому выводу пришли организаторы опроса в социальных сетях – сервис бронирования отелей и квартир.

На первом месте в ТОП-5 оказалась Сибирь, на втором - Карелия. У «Таганая» - почетное третье место. Именно в нацпарке Челябинской области, по мнению участников опроса, растут самые пушистые хвойные красавицы. Почти половина из них – это ель сибирская, самый морозоустойчивый вид, способный переносить 45-градусную стужу.

Встречается на Таганае и ель финская – гибрид сибирской и европейской (причем последняя в нацпарке не растет). Одно из сокровищ «Таганая» – реликтовые ельники Ицыла, которые появились около 10-12 тысяч лет назад. Некоторым патриархам Ицыльских дубров почти три столетия.

«В «еловый» ТОП-5 также вошли Крым и Русский Север», - рассказали в пресс-службе национального парка «Таганай».