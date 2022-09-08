Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) впервые в его истории обследовали малакологи - специалисты, изучающие моллюсков.

Целью экспедиции, участниками которой стали представители Санкт-Петербургского госуниверситета, стало исследование видового состава и биотопического распределения пресноводных моллюсков на территории Таганая. И хотя озер в национальном парке нет, а быстрые горные реки и водохранилища являются не очень подходящей средой обитания для этих беспозвоночных животных, ученые сделали несколько интересных выводов.

«В целом, малакофауна национального парка характеризуется низким видовым богатством. По первым оценкам, в собранных пробах содержится около 12 видов брюхоногих и пять-шесть видов двустворчатых моллюсков. Это заметно ниже, чем можно обнаружить на прилегающих к Уральской горной стране равнинных территориях, но вполне типично для горных местностей, в том числе для других ООПТ Урала», - отметил руководитель экспедиции, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией макроэкологии и биогеографии беспозвоночных Санкт-Петербургского госуниверситета Максим Винарский.

Единственный представитель беспозвоночных, который смог приспособиться к таганайским ручьям и рекам, - речная чашечка (Ancylus fluviatilis), маленькая улитка, специально адаптированная к жизни в водотоках.

«Но она была обнаружена только единожды в реке Малая Тесьма. Этот вид считается хорошим индикатором чистоты местообитания – в загрязненных водотоках чашечка практически не встречается», - отметил Максим Винарский.

Как сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай», самыми богатыми по числу видов и обилию моллюсков оказались Малотесьминский пруд и пойменные водоемы реки Большой Киалим. Но большинство обследованных болот и заболоченных водоемов в парке также практически лишены моллюсков, что, вероятно, связано с повышенной кислотностью воды, заключили ученые. Низкий показатель pH - лимитирующий фактор для этих обитателей, так как кислота разрушает их раковины, состоящие в основном из карбоната кальция (CaCO3). Впрочем, обследовать пока удалось лишь часть территории.

«Также можно сделать вывод, что низкое видовое богатство этой группы не связано с негативным антропогенным влиянием и обусловлено естественными гидрологическими и гидрохимическими особенностями представленных на территории парка водоемов», - резюмировал Максим Винарский.