08.09.2022
Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков
08.09.2022
УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере
08.09.2022
Фсе на барьбу с безграматнастью!
07.09.2022
Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников
07.09.2022
Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака
07.09.2022
Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые
Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков
18.08.2022
Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой
23.05.2022
В нацпарке «Таганай» появились два «рыцаря леса»
11.03.2022
На Таганае продолжается поиск пропавшего туриста из Перми
22.12.2021
Из-за «снежного недобора» на Таганае могут проснуться и начать бродить медведи
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022