Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина

Представители Народного фронта в Челябинской области обсудили будущее троицкого парка имени Томина с властями муниципалитета, пообещав в летний проверить - с участием своих федеральных экспертов - результаты запаздывающего и очень дорогого благоустройства.

«Мы встретились с чиновниками, чтобы получить ответы на вопросы, которые возникли после первого визита в парк. Тогда мы увидели сломанные конструкции, незаконченное благоустройство, вырубленные деревья. И это за 288 миллионов рублей», - удивились общественники.

В Народном фронте рассказали, что на встрече с троицкими властями - а состоялась она на месте незаконченного благоустройства – выяснилось следующее: в 2021 года администрация города заплатила подрядчику за работу 120 миллионов рублей. Исполнитель контракта с поставленными задачами не справился – его «косяки» придется исправлять другой подрядной организации, которой щедрые власти Троицка заплатили авансом – за еще не сделанную работу. Стоимость благоустройства возросла, составив уже 168 миллионов рублей.

Первый подрядчик, не справившийся с возложенными на него обязанностями, но деньги взявший, сбежал – по словам чиновников – из страны.

«В 2023 году – новый подрядчик. И снова – деньги вперед. Щедрая администрация оплатила авансом работу новому исполнителю, который пообещал закончить один из самых дорогих объектов региона весной. Вот это доверие! Весной проверим, что будет с объектом. Пока что в оплаченном недопарке опасные бетонные конструкции соседствуют с детскими горками, и смутно виднеются «весенние» перспективы на красоту. Следственный комитет разбирается в этой истории», - сообщили в Народном фронте.

Напомним, проект благоустройства парка имени Томина одержал победу во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах.