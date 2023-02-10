10.02.2023
Челябинские опоры проверяют на прочность
10.02.2023
Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина
10.02.2023
Космос в живописи, скульптуре и на почтовых марках
10.02.2023
Сергей Сушков: Агропромышленный комплекс наравне с оборонным
10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
10.02.2023
МАФы в чуриловском сквере Челябинска установят за 2,2 миллиона рублей
Народный фронт обсудил с властями Троицка будущее «недопарка» имени Томина
Общественники пообещали лично проверить результаты многомиллионного благоустройства
31.01.2023
Результаты многомиллионного благоустройства парка имени Томина в Троицке шокировали Народный фронт
05.12.2022
Первый инклюзивный сквер Челябинска почти готов
12.05.2020
Парки, скверы и базы отдыха в Челябинской области в ближайшее время открывать не будут
26.04.2018
Детская железная дорога в Челябинске в этом году откроется позже обычного
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023