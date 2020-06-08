Наталья Котова призвала банки к борьбе с сорняками, глав районов - к максимально быстрому оформлению клумб

Глава Челябинска Наталья Котова призвала глав городских районов максимально сократить сроки оформления клумб и цветников, руководителей предприятий и организаций - раскрыть глаза и ликвидировать сорняки на своей территории, высадив красивые растения.

Свое пожелание поторопиться с высадкой однолетних растений градоначальница озвучила чиновникам сегодня, восьмого июня, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

"Я слышу из ваших отчетов, что мы и так идем с опережением графиков. Однако так как июнь теплый, я прошу вас максимально ускориться и успеть высадить все однолетники ко Дню России. С высадкой многолетних растений, думаю, будет сложнее, а однолетники посадить реально", - отметила Наталья Котова.

Кроме того, мэр обратилась к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову с просьбой подключиться к озеленению транспортных развязок. Он отчитался, что на сегодняшний день конкурсы отыграны по шести развязкам из семи.

"Если подрядчики определились, если есть возможность провести работы как можно скорее, нужно делать это в максимально короткие сроки. Потому что жители хотят видеть цветы сейчас, а не в сентябре, когда растения уже будут иметь не тот вид, даже многолетние. Контракты контрактами - это понятно, но и есть и моя личная просьба к подрядчикам", - сказала Наталья Котова.

Она добавила, что в ближайшее время необходимо высадить цветы и в городских парках, а также - главам районов - отработать вопрос озеленения прилегающих территорий с предприятиями.

"Я все время об этом говорю. Владельцам нужно приводить в порядок участки рядом со своими офисами и магазинами. Когда, например, у банка в центре города растет крапива или лебеда, это не здОрово. Если преуспевающие банк или предприятие сами не видят, не обращают внимание на то, что происходит вокруг, прошу вас помочь им увидеть непорядок и исправить ситуацию", - обратилась Наталья Котова к своим замам.

Она выразила готовность лично пообщаться с руководителями организаций в случае необходимости, призвав их к участию в благородном деле озеленения.

Участники аппаратного совещания согласились, что, например, в банк, рядом с которым растут красивые цветы, а не лебеда с крапивой, клиенты пойдут гораздо охотнее.