28.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
28.05.2021
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных
28.05.2021
Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
28.05.2021
НМУ в Карабаше продлены на все выходные
28.05.2021
Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
НМУ в Карабаше продлены на все выходные
27.05.2021
В Карабаше объявлен режим «черного неба»
26.05.2021
Виталий Безруков заявил о безвредности шлака на берегу реки Сим в Аше
26.05.2021
Берег Сима отсыпали ядовитыми отходами, жалоба подана в прокуратуру
21.05.2021
НМУ сохраняются в четырех городах
Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021