Новогодние климатические казусы в Челябинске

Новогодняя ночь на Южном Урале порой непредсказуема, как ветреная барышня-студентка. То она холоднее Снежной Королевы, то температура у нее скачет вверх-вниз, а то вдруг растекается лужами и капает с крыш весенней капелью. Вспомним самые необычные с точки зрения метеорологов новогодние ночи в Челябинске и его окрестностях.

Самая низкая температура в Челябинске была зафиксирована в ночь на 1 января 1979 года. Столбик термометра тогда упал до -48,3 градуса, и это был абсолютный минимум за весь период наблюдений с 1900 года. Мы тому свидетели, но смело заявляем — необычно сильный мороз той ночи мы перенесли очень просто, поскольку были 18-летними закаленными студентами в тулупах и валенках. Нос и щеки никто из нашей компании не отморозил.

Кстати, прежде в Челябинске температура ниже минус сорока градусов в новогоднюю ночь отмечалась лишь трижды: в 1907, в 1940 и в 1950 годах. Причем минус 45, 4 градуса Цельсия приключилось в Челябинске в начале прошлого века — в новогоднюю ночь с 1906 года на 1907 год.

Самая теплая новогодняя ночь в Челябинске случилась 31 декабря 1947 года. Накануне праздника температура воздуха днем поднималась до +6,5 градуса, в ночь под Новый год шел дождь, и 1 января 1948 года максимальная температура повысилась до +4 градусов.

Нечто подобное мы наблюдали и ночью 1 января 1995 года. Снег под ногами хлюпал, а луна едва мерцала во влажном ночном тумане. Тогда в Челябинске царила плюсовая температура — в разных районах города от двух до восьми градусов тепла. А в первый день 1995 года пошел дождь со снегом. Этот день считается самым теплым новогодним днем за всю историю синоптических наблюдений.

Самая непредсказуемая новогодняя ночь была зафиксирована 31 декабря 1993 года. Температура воздуха в разных районах Челябинска отличалась друг от друга на десять градусов. Так, в районе Шершневского водохранилища отмечено было 34 градуса ниже нуля, а в районе аэропорта — лишь минус 24 градуса. Впрочем, скоро температура выровнялась, и к вечеру 2 января на территории всего Челябинска было уже лишь восемь градусов мороза.