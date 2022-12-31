Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной

Новогодняя ночь, с 31 декабря 2022 года на первое января 2023 года, в Челябинской области по прогнозам синоптиков обещает быть морозной, маловетреной. Местами пройдет небольшой снег, в Челябинске - преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в новогоднюю ночь в Челябинске будет минус 26-28 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в низинах – до минус 33 градусов, в горах мороз будет слабее – до минус 20 градусов.

Ветер в ночные часы будет неустойчивый 1-6 метров в секунду.

В первый день нового года синоптики прогнозируют в Челябинске – минус 16-18 градусов, по области – минус 13-18 градусов, в низинах - до минус 22 градусов, на крайнем западе – до минус восьми градусов. Мороз усилит и ветер - южной четверти 3-8 метров в секунду. Берегите себя, одевайтесь теплее!

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба, что чуть выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 35 минут. Долгота светового дня - 7 часов 15 минут. Луна растущая.

По многолетним данным среднесуточная температура воздуха первого января составляет минус 14 градусов, и чаще всего (51%) повторяются значения ниже сезонной нормы.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в текущем столетии в 50% случаев в новогоднюю ночь наблюдалась теплая погода. Наибольшие положительные аномалии отмечены в 2002, 2004 и 2017 годах, в новогоднюю ночь температура воздуха в эти года не превышала минус пяти градусов. Холодно было в 2010 году, ночная температура понижалась тогда до минус 32 градусов.

В 1979 году в новогоднюю ночь температура понизилась до минус 48,3 градусов и это был абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений с 1900 года. А ночь с 31 января 1947 на первое января 1948 года шел дождь.