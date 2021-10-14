Операция по спасению медвежат в южноуральском лесу дала первый результат

Спецоперация по спасению двух медвежат, которая была проведена в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера, дала первый результат. Одного уже спасли и отправили в зоопарк, где о нем позаботятся.

На прошлой неделе появилась информация (с видео), что в окрестностях горнолыжного центра «Банное» бродят два медвежонка. Малыши, по-видимому, остались без матери, бродили по лесу в поисках пищи. «Выжить зимой в окружающей среде без защиты и корма у них шансов нет», - поделился глава региона в сволих официальных аккаунтах.

Алексей Текслер поручил проработать спасательную операцию. «Совместная акция экологов, специалистов челябинского зоопарка и добровольцев дала результат. Одного мишку спасли и накормили, второго еще ищут», - рассказал глава региона.

Малышей планирует поместить в челябинский зоопарк, где им обеспечат хороший уход. «Думаю, для его сотрудников это сейчас дело чести», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в сентябре в Челябинском зоопарке произошла трагедия – погибли два бурых медведя. Всеобщих любимцев Степана и Машу отравили. «Нет сомнений, что это было умышленное отравление. Уверен, что правоохранительные органы найдут и привлекут к ответственности виновных. История вопиющая, слежу за этим внимательно», - написал Алексей Текслер.

В настоящий момент в зоопарке живут три медведя: два гималайских медведя - Харитон и Алиса, а также бурая медведица Бусинка. У Харитона и Алисы также были признаки отравления, но их удалось спасти.

Алексей Текслер предложил южноуральцам выбрать имена для новых косолапых обитателей челябинского зоопарка. Уже поступают первые предложения. «Предлагаю дать имена в честь тех мест, откуда они родом, где были найдены: Яктыкуль, Курташ, Куштау, Алтынай, Куркзак», - написала Ксения Рудковская. Предлагают также имена Настя и Потап, Топтыжка и Анфиса, Магнитик и Маруся, Бариска и Ириска, Марфуша и Ярёмыч. Правда, некоторые пишут, что не надо мишек в зоопарк отдавать. Лучше их отправить в реабилитационный центр, а когда подрастут – выпустить на свободу.