Пандус и ступеньки на Цвиллинга превратились в бетонное крошево и раздражают пешеходов

На улице Цвиллинга в Челябинске, рядом с домом №60, есть «удивительное» место, на котором спотыкаются пешеходы и мучаются мамы с колясками.

Ступеньки и пандус на тротуаре похожи на крошево из бетона, и в таком состоянии они давно. После нынешней зимы ситуация еще ухудшилась – все это «великолепие», несомненно, требует незамедлительного ремонта.

Выглядят ступеньки и пандус крайне неэстетично, но это не главная проблема. Важнее всего – безопасность идущих по Цвиллинга пешеходов. Надо сказать, что по этому участку одной из центральных улиц южноуральской столицы ежедневно проходит огромное количество людей.

Буквально вчера вечером, 25 апреля, молодая мама с коляской с огромным трудом спустилась по разрушенному, неровному пандусу, испытав пусть небольшой, но стресс. Мужчина с хромотой кое-как спустился с крошащихся ступенек и потом чертыхался себе под нос, с недовольством оглядываясь на разрушающиеся поверхности.

К слову, адресная табличка дома, рядом с которым творится такое безобразие, - под стать и ступенькам, и пандусу. А еще на доме - обрывки объявлений.

А чуть поодаль – «нехудожественный привет» от городских «живописцев» и неуловимых расклейщиков незаконной рекламы.