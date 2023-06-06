Площадь торфяного пожара в Челябинской области выросла до 200 тысяч гектаров

В Челябинской области шестые сутки тушат крупный торфяной пожар в Аргаяшском районе. К утру вторника, шестого июня, его площадь достигла почти 200 тысяч гектаров.

«Преимущественно огонь распространяется в восточном направлении, горит болото, - сообщили в Главном управлении лесами области. - Тушение осложняется болотистой местностью». Минерализованные полосы создаются вручную.

В тушении пожара задействовано 86 человек и 18 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, пожар на болотах в Аргаяшском районе начался первого июня в 10 часов. Причина - нарушение правил пожарной безопасности в лесу местными жителями.

Второго июня площадь возгорания достигла 80 гектаров. К локализации торфяного пожара была привлечена тяжелая техника - инженерная машина разграждение на базе танка Т72.

С севера, запада и юга опасный участок торфяников отсекли от огня минерализованными полосами.

Губернатор Алексей Текслер на областном совещании напомнил главам: «Ключевое - не допускать перехода лесных пожаров на населенные пункты».