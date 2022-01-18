Погода на текущую неделю в Челябинской области

В первой половине предстоящей недели Челябинская область продолжит находиться между теплой воздушной массой на западе (южная часть циклонов) и холодной на востоке (Сибирский антициклон, с которым на Южном Урале обычно связано похолодание). Во второй половине недели вероятно понижение температуры воздуха.

Как сообщает главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева, в течении недели западные циклоны постепенно будут ослабевать свое влияние, атмосферное давление начнет потихоньку повышаться, а температурный режим будет постепенно приближаться к сезонным параметрам.

Утром 17 января высота снежного покрова достигала 21- 38 сантиметров, на юго-востоке области 12 сантиметров, в Челябинске - 32 сантиметра, что немного больше климатической нормы.

В ближайшие дни на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, лишь в горах под воздействием западного циклона возможен небольшой снег.

Температура воздуха в Сочельник и Крещение, 18 и 19 января, в ночные часы минус 11-16 градусов. При этом в ночь на 18 января в низинах мороз усилится до минус 20 градусов, а в ночь на 19 января в горах будет теплее – до минус шести градусов.

На Крещение днем прогнозируют минус 3-8 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду. «По ветро-холодовому индексу температура теплоощущения ниже на шесть градусов», - уточнила главный синоптик Челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

В ночь 20 января температура понизится до минус 15-20 градусов, но в горах еще будет тепло - минус 8-13 градусов, днем - минус 6-11 градусов, на юге области до минус 16 градусов.

С пятницы по воскресенье, 21-23 января, еще похолодает – ночью до минус 18-25 градусов, днем – до минус 12-18 градусов.

Ветер в первой половине недели будет преобладать юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. В Сочельник, 18 января, прогнозируют порывы ветра до 14 метров в секунду. В ночь на 20 января южный ветер ослабеет до 3-8 метров в секунду.