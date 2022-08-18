Популяция самых редких орхидей Таганая пополнилась новой неоттиантой клобучковой

В популяции самых редких орхидей Таганая (Челябинская область) случилось прибавление – в сосновом бору на берегу Тесьминского водохранилища взошла еще одна неоттианта клобучковая.

Как отмечают в национальном парке «Таганай», первая была обнаружена там в 2015-м году, вторая – лишь спустя шесть лет, в этом году к ним присоединилась и третья красавица.

«Правда, пока с плодоношением неоттианты опаздывают. Однако можно надеяться, что процесс все же будет завершен, потому что цветы на них есть. До этого растения напоминали спящих красавиц: на несколько лет они ушли в так называемый вторичный покой, не вегетируя при этом и не зацветая», - рассказали в НП «Таганай».

Также в нацпарке пояснили, что неоттианта клобучковая, которую также называют гнездоцветка клобучковая и кокушник клобучковый, занесена в Красную книгу России и Челябинской области, а также в список СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).