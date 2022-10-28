После закрытия движения по Краснопольскому проспекту автобусы будут следовать в объезд

В Челябинске в период закрытия движения по Краснопольскому проспекту автобусы будут следовать в объезд.

Маршрут следования городской транспорт временно изменит в предстоящие выходные (движение в районе домов №11 и №17А перекроют – в связи со строительством тепловых сетей - в период с 23-х часов пятницы, 28 октября, до шести утра понедельника, 31 октября).

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в субботу и воскресенье автобусы будут ходить следующим образом:

№18 – «Автобусный парк – Молодогвардейцев – Профессора Благих – Бейвеля – ТРК «Алмаз»;

№34 – «Автобусный парк – Молодогвардейцев – Мехколонна»;

№212 – «Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Профессора Благих – Ключи»;

№214 – «Братьев Кашириных – Молодогвардейцев – Профессора Благих – Прудный».