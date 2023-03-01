Проект рекультивации магнитогорской свалки получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Проектно-сметная документация по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в Магнитогорске (Челябинская область) получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Работы будут проведены в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Генеральный проектировщик – ООО «Геотехпроект» - согласовал проект по ликвидации мусорного магнитогорского полигона, который принимал отходы с 1957 по 2022 годы. Площадка расположена в Орджоникидзевском районе города у подножия восточного склона горы Магнитная. Вдоль границы участка проходят сети инженерно-технического обеспечения, включая линии электроснабжения и газопроводы, сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России». За годы существования свалки на площади 60 гектаров скопилось порядка четырех миллиона кубометров отходов.

«Свалка располагается фактически в черте города, поэтому ее рекультивация особенно значима. Проектные решения предусматривают изменение рельефа мусорного тела для придания ему более правильной геометрической формы, с равномерными откосами, - рассказала Татьяна Малашина, главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России. - После завершения работ объект будет представлять собой насыпной холм с террасированными склонами, максимально приближенными к естественному природному ландшафту».

Проектной документацией также предусмотрено строительство очистных сооружений фильтрата, установок обезвреживания биогаза, наблюдательных скважин, склада хранения реагентов, трансформаторной подстанции, а также иных зданий и сооружений.

Застройщик – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Магнитогорская свалка была официально закрыта в июле 2022 года. С этого момента коммунальные отходы направляются на новый полигон и мусоросортировочный комплекс.

Как ранее сообщал губернатор Алексей Текслер, стоимость проекта по рекультивации Магнитогорской городской свалки оценивается в два миллиарда рублей. Работы планируется начать в 2023 году и реализовывать на средства федерального бюджета по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Согласно Комплексному плану мероприятий, утвержденному вице-премьером Викторией Абрамченко, в Магнитогорске к концу 2024 года запланировано снижение совокупного объема выбросов в атмосферный воздух на 25,23% от уровня 2017 года. Треть от этого объема планируется достичь за счет снижения выбросов от магнитогорской свалки путем рекультивации ее территории.