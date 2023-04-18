Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта

Пугавшая жителей Челябинска открытая дверь в наземном переходе под развязкой закрыта, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города.

Как пояснили в мэрии, дверь ведет в техническое помещение мостового сооружения, находящегося в составе транспортной развязки на Братьев Кашириных - Свердловском проспекте. Ее привели в надлежащее состояние и закрыли еще десятого апреля (до этого времени половины двери не хватало).

Напомним, фотография устрашающего проема в переходе, ведущего в темноту, была опубликована в группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте шестого апреля. В посте отмечалось, что открытая дверь по вечерам пугает и детей, и взрослых. Любящие пошутить челябинцы тут же назвали открытое помещение бесплатным туалетом.