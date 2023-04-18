18.04.2023
В Челябинске откроется выставка «Урала седого геройские дети»
18.04.2023
Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта
18.04.2023
Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»
18.04.2023
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
18.04.2023
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
Пугавшая челябинцев открытая дверь наземного перехода под развязкой закрыта
07.04.2023
Одни челябинцы боятся наземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем
23.09.2022
Андрей Ксензов: Новый пешеходный переход на Аллее Славы нужен челябинцам
16.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
29.12.2021
И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023