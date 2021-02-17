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Российские эксперты высоко оценили красоты и инфраструктуру «Таганая»

Представители экспертной группы ассоциации туроператоров России высоко оценили красоты и инфраструктуру национального парка «Таганай» (Челябинская область).

Познакомившись с Центральной усадьбой и комплексом на Черной скале, которые гости посетили в рамках тура по оценке брендового маршрута «Южный Урал: горы, озера, металл», эксперты АТОР перед отъездом признались, что гордятся «Таганаем».

Представители ассоциации осмотрели туристическую инфраструктуру, протестировали самую популярную таганайскую тропу и смотровые площадки, пообщались со знаменитой Киалимской бабушкой (она проводит экскурсии по национальному парку) и искренне восхитились панорамами хребтов.