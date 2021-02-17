Российские эксперты высоко оценили красоты и инфраструктуру «Таганая»

Представители экспертной группы ассоциации туроператоров России высоко оценили красоты и инфраструктуру национального парка «Таганай» (Челябинская область).
Познакомившись с Центральной усадьбой и комплексом на Черной скале, которые гости посетили в рамках тура по оценке брендового маршрута «Южный Урал: горы, озера, металл», эксперты АТОР перед отъездом признались, что гордятся «Таганаем».
Представители ассоциации осмотрели туристическую инфраструктуру, протестировали самую популярную таганайскую тропу и смотровые площадки, пообщались со знаменитой Киалимской бабушкой (она проводит экскурсии по национальному парку) и искренне восхитились панорамами хребтов.
«Сомнений в том, что Таганай станет одной из жемчужин маршрута, теперь нет ни у кого. Путешествие по горнозаводскому краю рассчитано на четыре дня, туристам будет предлагаться как зимний, так и летний вариант. Впрочем, Двуглавая, Откликной, Круглица и другие вершины хороши в любой сезон и при любой погоде», - отмечает сегодня, 17-го февраля, телеграм-канал «Таганай ньюс».