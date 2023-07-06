Сельхозучастки в Челябинской области зарастают травой: из обследованных - 94%

В Челябинской области Россельхознадзор обнаружил зарастающими травой 253 участка площадью 8,5 тысячи гектара. Всего за первое полугодие текущего года было обследовано 269 земельных сельхозучастков, нарушения установлены в 94% случаев.

Было установлено, что пользователи не используют землю для ведения сельскохозяйственного производства, не проводят мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, тем самым не выполняют установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от деградации и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, в следствие чего она зарастает многолетней сорной и древесной растительностью.

Неиспользование земли является нарушением обязательных требований статей 13, 42 Земельного Кодекса РФ, статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Всем собственникам Управление Россельхознадзора объявило предостережения.

По итогам 16 выездных обследований инициировано проведение внеплановых документарных проверок: шесть уже проведены, десять проверок согласованы с прокуратурой и будут проведены в течение июля.

Кроме того, в девяти случаях выявлены факты загрязнения земли отходами жизнедеятельности животных: на площади 196 гектаров птичьим пометом, на площади 31,2 гектара свиным навозом.

Материалы о захламлении сельхозземли пометом переданы в прокуратуру Челябинской области, которая возбудила два административных дела в отношении юридического лица и привлекла виновного к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ и части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего захламление сельхозземли свиным навозом, в настоящее время управлением проводится внеплановая проверка.