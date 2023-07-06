06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
06.07.2023
В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
Сельхозучастки в Челябинской области зарастают травой: из обследованных - 94%
28.06.2023
Пастбища рядом с Берлином давно превратились в свалку и зарастают сорняком
28.06.2023
В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии
19.06.2023
В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины
27.02.2023
В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023