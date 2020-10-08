Сообщество «Познавательные поездки» приглашает на тропу предков жителей Челябинской области

В предстоящие выходные, 10-11 октября, любознательные челябинцы могут отправиться в увлекательные путешествия – за самоцветами и за отпечатками древних растений в Коркино и Пластовский район. Их организатор - сообщество «Познавательные поездки» во главе с Алексеем Синеглазовым. Юрист по высшему образованию, по душевному призванию он исследователь (палеонтолог-геолог-краевед) и, к слову сказать, аттестованный экскурсовод.

На этих экскурсиях каждый ощутит себя настоящим геологом, археологом, палеонтологом, краеведом, а, возможно, и древним предком рода человеческого. Ведь, по мнению автора «Познавательных поездок» Алексея Синеглазова, для человека ценно именно самому побыть исследователем – не просто приехать на место и выслушать рассказ экскурсовода, а пройти, пролезть тропами предков, разыскать минералы, добыть отпечатки реликтовых растений в местах обитания предков древних ящеров. Ногами и руками исследовать родной край.

Созданное всего полгода назад сообщество значительно выросло. Челябинцы активно интересуются древностями, отправляются в «Полезные поездки» целыми семьями, дружно проводят время на природе, а дети при этом углубляют и расширяют школьную информацию по географии и истории, по окружающему миру.

Семьями, а порой и целыми коллективами отправляются они в путь. Как, к примеру, в прошлое воскресенье. В той воскресной поездке приняли участие курсанты военно-патриотического молодежного объединения «Воин» имени Героя России Александра Перова и дети из дружественного им детского семейного центра «Живое пространство», старшие наставники и родители, а также корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ».

По километражу поездка была недалекой – всего 20 километров от Челябинска, но по временной глубине – путешествие, как минимум, по эпохам железы и бронзы.

Озеро Касарги встретило нас солнцем и ветром. Выходишь из автобуса: поле-полем! Подымаешься чуток по полю к березовой рощице… А там… А там – погост древний, курганы эпохи бронзы… Исследованные и все больше не исследованные… А под полем тем – жизнедеятельность древних вулканов сокрыта, а по полю, вперемежку с комьями земли – халцедоны, кварцы, агаты… А над озером скала из змеевика зиждется – маленький кусочек огромной змеевиковой плиты из под верхних слоев выглядывает… А прогуляешься вдоль озер километра три и на раскопанный курган набредешь. Как показали исследования 2000-го года, жрица железного века покоилась здесь… Контур кургана сохранили, и внутри контура жизнь ее в деревьях продолжилась: ива с сухими розочками (это я уже после выяснила, что это за дерево такое, а тогда удивлялась), облепиха и береза. А еще осенним пламенем рдеют листья клубники. Я смотрела на них, когда Алексей Синеглазов сказал, что здесь была захоронена жрица. У меня вырвалось: «Я знала, что это была женщина…»

А когда подходили к этому кургану, вдали проскакал огромный табун лошадей! Мощью, волей и жизнью задышало пространство…

В табуне лошадей,

В табуне скакунов

Я душой слилась-растворилась.

Из глубины глубин,

По спирали веков жрица

Из кургана явилась.

В ясный осени день,

В листопада пору

В поле травка на солнце лоснилась.

Словно грива коня,

С другом-ветром летя,

Зелена мурава в волны вилась.

Я у жрицы спросила

Сухостойный цветок –

Ветвь с цветком в руке появилась.

Ивы с розами куст

Разрастался густой,

В листьях тихая радость лучилась.

Куст такой удивил,

Увидала впервой –

Сия мысль в голове появилась.

А сегодня - я чую –

Розой сухой

Дверь заветная шире открылась!

Все знакомо! Родное!

Будто со мной

Что-то важное вновь приключилось.

И табун лошадей,

И кургана шатер,

И вулканы… - все вдруг оживилось!

Это было вчера

На озере Касарги,

Где змеевика скала взгромоздилась,

Где память людская

Зарастает быльем,

Но время вспомнить случилось.

И стопа за стопой,

И душа за душой,

След оставив в полях, утвердились.

И долина услышала человеческий вой –

В жерле древности сердце забилось.