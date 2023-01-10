Сотрудники нацпарка «Таганай» просят помочь пернатым пережить холода

Сотрудники национального парка «Таганай» попросили жителей Челябинской области помочь птицам пережить аномальные морозы. Свой призыв сотрудники национального парка разместили в Telegram-канале, объяснив, что в условиях мороза и отсутствия корма могут погибнуть девять из десяти птиц.

Пернатых спасет горсть сырых семечек, кусочек несоленого сала. Устроить птичью «столовую» можно из пустой бутылки, коробки и других подручных материалов. Главное – не прекращать снабжать ее, ведь птицы привыкнут к подкормке, а на поиски новой кормовой базы у них уйдет много времени и сил.