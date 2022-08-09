Спасенный в Челябинске амурский тигр Гектор полетит на Дальний Восток

Трехлетний амурский тигр Гектор, которого выходили в челябинском Фонде зоозащиты «Спаси меня», в ближайшее время отправится на Дальний восток - привычный ареал обитания этих животных.

О предстоящей репатриации тигра сообщил руководитель Фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

Тигр будет жить в специальном центре «Утёс» под Хабаровском. Центр специализируется на реабилитации диких животных.

Напомним, в 2010 году челябинский Айболит уже отвозил в центр реабилитации диких животных «Утёс» на постоянное место жительство еще одного спасенного им амурского тигра Жорика (в 2022 году ему исполняется 13 лет), а в 2020 году - диких медвежат (их нашли в крайне истощенном состоянии жители поселка в ХМАО-Югры, а Карен выходил косолапых). Медвежат в центре адаптировали и выпустили в дикую природу.

В настоящий момент тигр Жорик живет в большом вольере. Рядом с ним и появится вольер для Гектора.

Подробности перевозки тигра Карен Даллакян обещает сообщить в ближайшее время. Репатриация стала возможна благодаря предприятию «Амур Минералс» (Хабаровск, входит в состав Группы «Русская медная компания», РМК).

ДЛЯ СПРАВКИ

В приют «Спаси меня» Гектор попал в 2019 году. Амурский тигренок пострадал от рук живодера, когда ему было всего два месяца и он жил с мамой в передвижном зоопарке Оренбургской области.

После одного из представлений пьяный зритель проник на территорию зоопарка и захотел украсть малыша прямо из клетки (он хотел вытащить животное за задние лапки). Мужчина так сильно тянул тигренка, что порвал ему все связки коленных и Тигрица кинулась на помощь своему детенышу, укусила обидчика за плечо, сломала ему кости.

Вора спасли прибежавшие на крик сотрудники. А вот помочь тигренку местные ветеринары не смогли и малыша отвезли к Карену Даллакяну, у которого уже был опыт лечения покалеченных хищников.

Карен Вачаганович в течении нескольких месяцев делал всё, чтобы убрать боли и вернуть лапкам чувствительность, - проводил курсы лечебных блокад, медикаментозное обезболивание, массажи, сеансы плавания в ванной. Карену помогали сотрудники приюта. Челябинский ветеринар также консультировался онлайн по ходу лечения с коллегами из других стран.

Полноценное лечение дало необходимый результат. Гектор начал бегать, играть с лёгкостью. У него появился хороший аппетит и интерес к окружающим его жителям приюта. Из-за порванных сухожилий он не встаёт на задние лапы в полный рост, бегает и играет в полуприсяде, но прекрасно отталкивается ими, приседает на них и при этом не испытывает боли.