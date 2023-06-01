Сёстры монастыря в Челябинской области опекают выпавшего из гнезда воронёнка

Монастыри и храмы часто становятся обителью не только людей, нуждающихся в помощи, но и раненых животных или птиц. Не стал исключением и Одигитриевский монастырь в Челябинской области.

На его территории появился воронёнок, который выпал из гнезда. Птенец ещё не умеет летать. Он очень доверчивый, совсем не боится людей и спокойно ходит по тропинкам монастырского сада, рассказали в Челябинской епархии.

Сёстры обители просят прихожан не брать птицу в руки, не кормить и тем более не уносить с собой.

«Слетки - это птенцы, которые уже вылетели из гнезда, постепенно учатся летать и самостоятельно добывать себе корм. Но пока они учатся родители продолжают заботиться, кормить и защищать», - рассказали в Одигитриевском монастыре.

Рядом с птенцом всегда находятся вороны и пытаются отпугнуть от птенца людей кидая в них шишки и ветки.

Скоро воронёнок научится перелетать с ветки на ветку, добывать пропитание и будет готов к самостоятельной жизни.