«Таганай» приглашает южноуральцев к участию в традиционной акции «Подкормите птиц!»

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) готовится к шестому сезону акции «Подкормите птиц!», которая стартует 12-го ноября, в день Зиновия-синичника: на «птичий» маршрут выйдет первая группа добровольцев.

Волонтерам предстоит развесить кормушки вдоль троп и засыпать туда семечки. Такая процедура будет проводиться ежедневно, к участию приглашаются все желающие.

«В этом году маршрутов для участников акции будет три, - сообщила главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай» Марина Середа. – Два из них начинаются в Центральной усадьбе. Первый – до подвесной переправы на Верхней тропе, его общая протяжённость составляет восемь километров. Второй, шестикилометровый, - до обзорной площадки «Тёщин язык», третий – вдоль новой кольцевой тропы на Семибратке, протяжённостью четыре с половиной километра».

В национальном парке «Таганай» сейчас обитает более 190 видов птиц. Примерно треть остаются зимовать, и это время года является для пернатых серьёзным испытанием. При недостаточном питании крылатые обитатели Таганая не могут обогреть сами себя, теряют тепло и гибнут. В этот период дополнительная подкормка для них особенно важна.

Как отмечают в НП «Таганай», присоединиться к акции могут все желающие – семьи, компании друзей, школьные классы. Для этого необходимо подать заявку куратору акции по электронному адресу: ziteva@taganay.org, указав количество участников, время и дату, в назначенный час приехать в визит-центр Центральной усадьбы парка и, получив набор для пополнения кормушек, отправиться на маршрут.

В прошлом году в акции «Подкормите птиц!» участвовали около 300 человек. Это были не только златоустовцы, но и жители Миасса, Кусы, Челябинска.