02.07.2021
Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть
02.07.2021
Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае
01.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе июля
01.07.2021
Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО
01.07.2021
«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска
01.07.2021
Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры
Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае
10.06.2021
Спасатели Златоуста заступают на дежурство на туристических маршрутах
02.06.2021
Турист из Московской области заблудился на Таганае
25.05.2021
Сотрудники «Таганая» пожурили посетителей, сорвавших лесные цветы
21.05.2021
В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021