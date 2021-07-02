Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) туристы уничтожили краснокнижные орхидеи – неизвестный собрал букет дремликов тёмно-красных на Ахматовской копи.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, растения только начали цвести. Ахматовская копь лежит в стороне от троп, и туристы могут появляться там только в сопровождении сотрудников национального парка. Но инспекторы службы охраны «Таганая» периодически застают там «чёрных копателей», которые вопреки запретам добывают там гранаты. В этот раз неизвестные решили принести из леса ещё и цветы.

На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80 % таганайских орхидей занесены в Красную книгу. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.