В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья

На прошлой неделе подрядчики в Челябинске должны были заменить часть погибших деревьев и кустарников. Сделать это не удалось из-за установившейся жаркой погоды.

Об этом сообщил сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Замена не прижившихся насаждений проводится в рамках гарантийных обязательств, но график был сорван из-за жары. Он будет скорректирован. Все работы должны быть выполнены не позднее 20 сентября», - сказал Максим Куляшов.

Напомним, что еще 13 августа управлением экологии и природопользования города Челябинска выдало разрешение на снос еще 63 сухостойных деревьев (тополя, березы) от проспекта Победы до Бродокалмакского тракта и по Бродокалмакскому тракту от улицы Мамина до Курганского шоссе.

Компенсация снесенных зеленых насаждений будет осуществлена в натуральной форме в Тракторозаводском районе.

Ранее было заменено 36 деревьев и 316 кустарников на Курчатова, Разина, Братьев Кашириных и на пересечении Свердловского проспекта и улицы Труда.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила информировать население о проводимой вырубке.