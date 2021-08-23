23.08.2021
СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере
23.08.2021
Туристы не затушили костер на Таганае и спровоцировали лесной пожар
23.08.2021
Челябинцев просят запастись водой
23.08.2021
В Челябинске из-за прорывов на теплосетях более ста домов повторно отключены от горячего водоснабжения
23.08.2021
В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья
23.08.2021
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья
19.08.2021
Наталья Котова оценила реконструкцию храма Александра Невского в Челябинске
16.08.2021
Котова недовольна работой подрядчиков, убирающих мусор на дорогах Челябинска
16.08.2021
В Челябинске продолжаются проверки в общественном транспорте
16.08.2021
В Челябинске продолжается ремонт дорог и трамвайных переездов
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021