07.08.2023
Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя
07.08.2023
Изменены правила списания долгов по бюджетным кредитам
07.08.2023
В Челябинске снесли уродливый ларек напротив областного суда
07.08.2023
В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки
07.08.2023
Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта
07.08.2023
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023