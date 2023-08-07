В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки

В Челябинске устанавливают владельца занесенной в Красную книгу региона совы – серой неясыти, которую использовали в коммерческих целях, зарабатывая на фотографиях с большеглазой красавицей.

Группу лиц, предлагающих жителям и гостям южноуральской столицы сфотографироваться с совами на набережной реки Миасс, выявил специалист минэкологии Челябинской области - в ходе традиционного рейда, проведенного в выходные дни. Как оказалось, одна их живых пернатых «экспонатов» оказалась краснокнижной птицей.

Как сообщили в министерстве экологии региона, владельцы птиц не смогли представить документы, удостоверяющие личность, равно как и те, что подтвердили бы законность содержания птицы.

Все четверо граждан, имеющие отношение к коммерческой деятельности с использованием крылатых представительниц животного мира, были доставлены в отдел полиции «Центральный» для установления личностей.

В настоящее время проводится работа по установлению владельца серой неясыти, который будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих порядок содержания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Челябинской области.