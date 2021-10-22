В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей

В Челябинске в четверг, 21-го октября, состоялись публичные слушания по вопросу зонирования зеленой территории к западу от Тополиной аллеи.

Как отмечают в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию города, сами слушания проходили в заочном формате. Челябинцев, интересующихся будущим данной территории, специалисты управления консультировали очно в Доме архитектора.

На вопрос, почему зону Б.1 (деловую) поменяли на зону А.1.4 (зеленую), а не на зону Е (зону лесов), ответили представители администрации Челябинска: «В настоящее время комитет по управлению имуществом и земельным отношениям проводит работу по определению границ городских лесов на территории района. Сегодня предложения о смене зонирования подготовлены только на часть территории, по которой границы лесов уже уточнены. Впереди - разработка и согласование проекта границ леса с Рослесхозом РФ, после чего у нас появятся основания перевести территории, официально определенные городскими лесами, в зону Е (лесов)».

Кроме того, в мэрии пояснили, что данная зона регулируется лесохозяйственным регламентом и Лесным кодексом РФ. Территория, которую Рослесхоз не признает городскими лесами, останется в зоне А.1.4.

Кроме того, челябинские власти рассказали о том, почему только часть зеленой территории переводится в зону А.1.4. Так, по информации мэрии, КУИЗО запланировал работу по уточнению границ и категорий существующих озелененных участков на территории в границах улиц Татищева, проспекта Героя России Евгения Родионова, Академика Королева, Петра Столыпина.

«Эта территория весьма обширна, поэтому лесоустроительные работы поделены на этапы. На слушания выносился первый этап, остальные части территории мы планируем выносить на слушания в дальнейшем», - подчеркнули в администрации Челябинска.

Ответили власти и на вопрос, какие ожидаются изменения в расположении улиц на вышеуказанной территории (в проекте, вынесенном на слушания, показаны также зоны уличной сети).

«Озелененная территория по итогам кадастровых работ переводится в зону А.1.4 из зоны деловой застройки (Б.1) и части зон улично-дорожной сети (К.3.2, К3.1). Вопрос изменения улично-дорожной сети на этой территории будет решаться уже после уточнения границ городских лесов и последующей за этим разработкой документации по планировке территории. Красные линии улиц изменяются сначала через детальный план территории (ДПТ)», - рассказали в администрации Челябинска.

Что касается вопроса строительства спортивных объектов на зеленой территории рядом с Тополиной аллеей, о которых говорилось ранее, то пока утвержденного проекта застройки нет. В прошлом году администрация Челябинска отменила действующую документацию по планировке территории для лесного массива, расположенного западнее Тополиной аллеи.