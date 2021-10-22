22.10.2021
Прочту позже Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
22.10.2021
Фельдшера и помощника военкома подозревают в получении взяток от призывников
22.10.2021
В зале Общественного собрания Челябинска пройдут соревнования по историческим танцам
22.10.2021
В Миассе аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, продают горожанам пожарные извещатели
22.10.2021
«Вовке из Сороковки» повезло – он победил в серьёзном конкурсе уходящего года
22.10.2021
Половина российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
21.10.2021
На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области
21.10.2021
Непривитых сотрудников ЧелябГЭТ будут отстранять от работы без сохранения зарплаты
20.10.2021
В 2022 году в Челябинской области планируется создать три новых ООПТ
20.10.2021
В Челябинской области выросло число классов, отправленных на карантин по ОРВИ
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021