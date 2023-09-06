В Челябинске озеленяют реконструируемую улицу Агалакова

В Челябинске озеленяют участок реконструируемой по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улицы Агалакова от Гагарина до Гранитной.

Как сообщает сегодня, шестого сентября, в своем телеграм-канале городской комитет дорожного хозяйства, подрядчик высадит здесь 95 кленов, ясеней и яблонь, а также 4900 кустов сирени и кизильника.

Кроме того, проектом реконструкции улицы Агалакова предусмотрено устройство газона.