В минувшую субботу, 31 октября, в Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора от застройки частников. В этот раз изменились место сбора и формат встречи. Сначала горожане собрались за памятником Курчатову, чтобы послушать отчет о результатах встречи активистов-0общественников с депутатами Законодательного Собрания области и поставить свою подпись под обращением к губернатору Алексею Текслеру. А затем для всех желающих эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич провел экскурсию по бору под условным названием «Бор, который мы теряем».

В числе экскурсантов был и корреспондент агентства «Урал-пресс-информ». Вот что она передала с места события.

Яков Гуревич предупредил сразу, что экспедиция по бору будет не кратковременной, и скорее всего мы вернемся, когда стемнеет. Из всех собравшихся на митинг пошли люди разных возрастов, холод и длительность прогулки мало кого смутили.

Для начала Яков Ефимович показал, как эффективно можно использовать территорию. Там, где раньше был маленький грязный карьер, теперь множество людей занимаются спортом на воркаут-площадке.

Но, углубившись всего на 300 метров в бор, мы увидели множество поваленных деревьев, которых не убирают уже долгое время. Рядом символично «красуется» баба Яга с ее домом из срубленных веток. С одной стороны, министерство экологии данной инсталляцией показывает, что это нехорошо. Но, с другой стороны, до такого состояния доведен весь лес.

За всю экскурсию нам показали много «проплешин» Городского бора. Зачастую это выгоревшие участки, которыми после пожаров никто не занимается. Почти на всех проплешинах так и лежит валежник. В некоторых местах высаживали сосны, но они не прижились. Мы нашли только один участок, где пожар случился достаточно давно и где с того времени плотно высадили деревья. Они очень хорошо подросли.

Поразило нас то, что чаще всего причиной пожаров становились костры, которые жгли люди.

«Я могу сказать, что лет десять назад за день мы насчитали около 120 костров в бору», - отметил Яков Ефимович.

При этом деревья в этих местах сухие и мертвые. Сейчас они падают просто от ветра.

«Сначала был пожар. Часть деревьев надо было сразу убирать. Если бы их убрали, то остальные бы выжили», - добавил эксперт.

Мы были шокированы, когда среди поваленных деревьев увидели дым. Незамедлительно прошли к тому месту и увидели мужчину с ребенком, которые жгли костер. По-видимому, они хотели там что-то пожарить. Участники экскурсии объяснили мужчине, что Городской бор является особо охраняемой природной территорией, на которой нельзя разводить здесь костры. На это в ответ услышали: «Все здесь жгут, и мы здесь жгем. Тут даже костровище готовое!». Костер немедленно затушили снегом.

Также мы проходили большой «голый» участок, где сгоревшие стволы просто сложили в кучу. Там они лежат уже очень давно. При этом один из участников митинга Николай Игнатьев рассказал, что недавно он увидел брошенные саженцы на этом участке и сам высадил их.

«Какие-то саженцы были высажены, но было очень много проплешин между ними и очень много брошенных саженцев. Мне пришлось самому их высадить, потому что жалко, пропадают», - рассказал Николай Игнатьев.

Так, от памятника Курчатову мы дошли до урочища Монахов примерно за два часа. К этому времени уже начало темнеть. Мы поговорили с экоактивистом Виталием Полторацким, который рассказал, почему с бором происходят такие проблемы.

«Мы не понимаем, что такое экотуризм. Нужно приглашать людей и показывать им уникальные природные “фишки“. Нужно прививать людям любовь к природе, любовь к исследованию. А пока у нас только уровень шашлыков», - отметил Виталий Полторацкий.

Также он добавил, что в наших министерствах не хватает экспертов, знающих наш бор и готовых его отстаивать, сохранять и восстанавливать.

Челябинск не первый год занимает высокие позиции в рейтинге самых загрязненных промышленных городов России. Наш бор сейчас остается единственным местом, где жители могут спастись от смога и выбросов многочисленных заводов. К сожалению, лес самостоятельно будет восстанавливаться на протяжении многих десятилетий, в то время как загубить его не составит и труда. Ответственность за сохранение Городского бора лежит на каждом из нас, об этом необходимо помнить всегда. К такому выводу пришли участники экскурсии.