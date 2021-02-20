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В Челябинске режим «черного неба» сохраняется до вечера понедельника

В Челябинске сохраняется режим «черного неба».

По данным челябинского Гидрометеоцентра, на территории южноуральской столицы с 19-ти часов субботы, 20-го февраля, до 19-ти часов понедельника, 22-го февраля, ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер - неблагоприятного направления, ночью и утром - инверсия.

Отметим, режим НМУ был объявлен в Челябинске с 19-ти часов пятницы, 19-го февраля, и сохранялся до такого же часа сегодняшнего дня. Таким образом, режим «черного неба» был продлен – погодные условия в областном центре по-прежнему способствуют накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ.

Также в конце рабочей недели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени действовал в Сатке, Карабаше, Златоусте, Аше. В Коркино, как и в Челябинске, режим «черного неба» был объявлен до семи вечера субботы, 20-го февраля.

Как отмечают в министерстве экологии региона, в условиях отсутствия ветра, тумана и инверсии, что может способствовать накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, предприятия региона осуществляют ряд мер, направленных на снижение выбросов.

При первой степени НМУ это снижение составляет 15-20 процентов от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

Фото: ЕДДС-112