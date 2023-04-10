10.04.2023
Тридцатилетняя «Гармония»: старейший конноспортивный клуб Челябинска отмечает юбилей
10.04.2023
В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов
10.04.2023
В Челябинске продадут с молотка недостроенный комплекс с гостиницей и подземной парковкой
10.04.2023
В Челябинске обновленный снаружи киноцентр «Импульс» капитально отремонтируют изнутри
10.04.2023
Челябинский коллектив «Одри» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса
10.04.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших и умерших от коронавируса
В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023
Восьмого апреля у православных - Лазарева суббота, в храмах освящают вербу
07.04.2023