В Челябинске с начала года демонтировали более ста незаконных объектов

В Челябинске с начала года демонтировали 101 незаконно размещенный ларек, в том числе на прошлой неделе было снесено семь нестационарных торговых объектов.

Такую цифру сегодня, десятого апреля, на аппаратном совещании в мэрии озвучила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Работа по демонтажу находится на постоянном контроле и идет в установленном порядке», - отметила она.

По словам Надежды Рыльской, на прошлой неделе в Челябинске также демонтировали одну стоянку, одну информационную конструкцию и четыре прочих нестационарных объекта, размещенных незаконно.

А комитет дорожного хозяйства Челябинска в минувшую субботу анонсировал запланированный на этот понедельник, десятое апреля, демонтаж временного остановочного павильона на перекрестке проспекта Победы и улицы Салавата Юлаева (в сторону Чичерина).

«Работы по демонтажу будут проведены подведомственной организацией комитета дорожного хозяйства. На указанном месте появится новый торгово-остановочный комплекс»,- сообщили в КДХ города.