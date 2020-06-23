В Челябинске следом за козлом Антонио олень Петр стал счастливым отцом детей от двух самок

В челябинском зоопарке самки пятнистого оленя - Эрика и Маришка - родили рогатому красавцу Петру по малышу. Один олененок в дружной семье этих прекрасных, грациозных животных уже есть. Это маленький Молик, появившийся на свет в прошлом году.

Теперь в муниципальном зверинце шесть дальневосточных оленей разных поколений: родители, папа и две мамы, и трое детей. Младшие оленята - сводные братик и сестренка - вовсю скачут по вольеру резвым дуэтом.

Буквально вчера, 22-го июня, в сообществе учреждения появилась радостная новость о рождении дочери у семейной пары кенгуру Беннета (или валлаби Беннета) - Австралии и Джека.

А в начале июня этого года культорганизатор челябинского зоопарка Анастасия Малиновская рассказала о рождении пятерых нубийских козлят. Их гордым отцом стал красавец-козел Антонио Бандерас, который, как и олень Петр, осчастливил сразу двух козочек, практически одновременно познавших радость материнства благодаря его бурному козлиному темпераменту.

Коза по имени Крошка родила двух девочек и одного мальчишку, вторая нубийская возлюбленная рогатого ловеласа Антонио - Барби стала мамой двух дочерей.