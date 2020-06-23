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В зоопарке беби-бум

В Челябинске следом за козлом Антонио олень Петр стал счастливым отцом детей от двух самок

Фото: 
Челябинский зоопарк
Среда обитания
Сегодня, 11:05
Автор: 
Евгения Александрова

В челябинском зоопарке самки пятнистого оленя - Эрика и Маришка - родили рогатому красавцу Петру по малышу. Один олененок в дружной семье этих прекрасных, грациозных животных уже есть. Это маленький Молик, появившийся на свет в прошлом году. 

Теперь в муниципальном зверинце шесть дальневосточных оленей разных поколений: родители, папа и две мамы, и трое детей. Младшие оленята - сводные братик и сестренка - вовсю скачут по вольеру резвым дуэтом.

Буквально вчера, 22-го июня, в сообществе учреждения появилась радостная новость о рождении дочери у семейной пары кенгуру Беннета (или валлаби Беннета) - Австралии и Джека. 

А в начале июня этого года культорганизатор челябинского зоопарка Анастасия Малиновская рассказала о рождении пятерых нубийских козлят. Их гордым отцом стал красавец-козел Антонио Бандерас, который, как и олень Петр, осчастливил сразу двух козочек, практически одновременно познавших радость материнства благодаря его бурному козлиному темпераменту. 

Коза по имени Крошка родила двух девочек и одного мальчишку, вторая нубийская возлюбленная рогатого ловеласа Антонио - Барби стала мамой двух дочерей.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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