В Челябинске в 2021 году будет создано четыре пляжа и семь площадок для выгула собак

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В Челябинске в 2021 году будет создано четыре пляжа и семь площадок для выгула собак

В Челябинске в 2021-м году на бюджетные средства будет создано четыре пляжа, семь площадок для выгула собак, два хоккейных корта, семь спортивных площадок при школах.

Кроме того, в рамках программы «Формирование современной городской среды» в столице Южного Урала появится девять общественных пространств.

Предварительный перечень объектов благоустройства, начало работ по которым (включая проектно-изыскательские) запланировано на текущий год, сегодня, 29-го января, опубликовала пресс-служба челябинской мэрии.

Кроме того, в этом году в областном центре будет реализовано почти два десятка инвестиционных и спонсорских проектов (напомним, на состоявшейся вчера, 28-го января, пресс-конференции глава Челябинска Наталья Котова заявила, что сегодня благоустройство мегаполиса невозможно без финансовых вложений бизнеса).

Так, на частные средства будут благоустроены следующие территории: сквер «Молодежный»; сквер «Чурилово»; перекресток Комсомольского проспекта и улицы Чайковского; зона, прилегающая к кинотеатру «Победа» (Комсомольский проспект, 34); пространство напротив здания заводоуправления «ЧЦЗ» на улице Автодорожной; сквер и фонтан на Пионерской, 10.

Также в числе инвестиционных и спонсорских проектов – парк качелей; сквер на Академика Королева (вторая очередь); территория между домами №11 и №19 по улице Кирова; благоустройство набережной реки Миасс на участке от бассейна «Ариант» до проспекта Победы; велопешеходный мост от улицы Чичерина до парка имени Гагарина); благоустройство зеленой зоны на улице Кожзаводской; экстрим-парк.

Строительство фонтана на улице Дмитрия Неополитанова; благоустройство территории по адресу: проспект Ленина, 35; создание пространства вдоль бисквитного цеха на улице Троицкой; сквер по улице Феди Горелова; набережная озера Смолино; территория по улице Дзержинского, 104-В - это также проекты, которые в 2021-м планируется реализовать в Челябинске на частные вложения.