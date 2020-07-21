В Челябинске в реке Миасс обнаружили масляное пятно

Министерство экологии Челябинской области проверит информацию о появлении масляных пятен на реке Миасс в районе недостроенного конгресс-холла в Челябинске.

О разливе ГСМ сообщил краевед Юрий Латышев утром во вторник, 21 июля, на своей странице в Facebook

«Какие-то мерзавцы слили мазут или отработанное масло в реку Миасс около недостроенного конгресс-холла», - написал Юрий Латышев. По его словам, в городском управлении экологии неравнодушного горожанина с сигналами по поводу загрязнения реки послали в минэкологии, а там предложили позвонить по телефону, по которому никто не отвечал.

Во второй половине дня заместитель министра экологии Виталий Безруков сообщил, что министерство оперативно отреагировало на сигнал. На место появления пятна ведомство направило инспекторов, чтобы зафиксировать наличие разлива веществ в этом районе и установить возможные причины.

Замминистра предположил, что пятно появилось в Миассе после проливных дождей (с городских дорог принесло потоками воды). И добавил, что такие ситуации бывают в любой стране мира, но допускать этого нельзя.

Минэкологии намерено напомнить администрации Челябинска о необходимости отведения ливневых стоков от водных объектов, с последующей их очисткой. А раньше за этим никто не следил?

Фото Юрия Латышева