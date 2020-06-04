В Челябинске ведутся поиски источников загрязнения воздуха

В Челябинске минэкологии и региональный Росприроднадзор производят замеры на контрольных точках промышленных предприятий с целью определить источники загрязнения воздуха и проводят рейдовые мероприятия.

Причиной начатых проверок стали жалобы жителей южноуральской столицы. Так, за последние сутки минэкологии региона получило от челябинцев около десяти обращений по поводу неприятного запаха и туманной дымки. Чаще других на качество атмосферного воздуха жаловались жители Металлургического и Курчатовского районов.

На данный момент в Челябинске работают две передвижные лаборатории министерства экологии. Сегодня, четвертого июня, замеры ведутся в районе СНТ "Строитель" на ЧМЗ, в Калининском районе и в районе Челябинского государственного университета.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отметил, что основные предприятия-загрязнители являются объектами федерального надзора - минэкологии не имеет полномочий напрямую проводить проверки их деятельности. Кроме того, в период самоизоляции, который в продлен в регионе до 15 июня, запрещены проверки предприятий.

"Однако, учитывая поступившие обращения от жителей, которые сообщают о неприятных запахах, появляющихся преимущественно ночью, было принято решение о проведении совместных рейдов с сотрудниками Росприроднадзора", - сообщил Виталий Безруков.

Он отметил, что достоверная информация о природоохранных мероприятиях на предприятиях-загрязнителях поможет выстроить дальнейшую работу в рамках соблюдения природоохранного законодательства.

В свою очередь, первый замминистра экологии региона Игорь Гилёв рассказал, что если замеры покажут превышение загрязняющих веществ в воздухе, это станет основанием для проведения внеплановых проверок и принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

В пресс-службе минэкологии Челябинской области напомнили, что до 11-ти утра четвертого июня в столице Южного Урала сохранялся режим НМУ первой степени. В связи с этим промышленные предприятия города обязаны приступить к реализации основных мероприятий, направленных на снижение выбросов. При первой степени НМУ снижение должно достигать 15-20-ти процентов.