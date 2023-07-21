В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева

В Челябинске с вечера пятницы, 21 июля, до утра понедельника, 24 июля, будет закрыто движение транспорта по улице Татищева в связи с проведением ремонта теплотрассы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уточняет пресс-служба мэрии, на этом участке будет проводиться строительство сетей теплотрассы.

«С 22 часов 21 июля до шести часов 24 июля будет закрыто движение транспорта по улице Татищева в районе дома № 145», - предупредили в мэрии.

Ранее в администрации сообщали, что 22 и 23 июля будет закрыто движение автобусов по Татищева от проспекта Родионова до Петра Столыпина и по Петра Сумина от Татищева до Новоградского проспекта.

Автобус №2 будет следовать по маршруту: Чурилово - Академика Королёва - 250-летия Челябинска - Салавата Юлаева - Новоградский проспект - Петра Столыпина.

В обратном направлении: Петра Столыпина - Новоградский проспект - проспект Родионова - Академика Макеева - 250-летия Челябинска - Академика Королёва - Чурилово.

Автобус №9: Мамина — Новоградский проспект — Петра Столыпина (в оба направления).

Как сообщает пресс-служба мэрии, на этом участке будет проводиться строительство сетей теплотрассы.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.