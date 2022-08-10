В Челябинске зарегистрировано превышение ПДКмр формальдегида и фторида водорода

В Челябинске зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций формальдегида и фторида водорода. Жители продолжают жаловаться на смог и ухудшение самочувствия. НМУ сохраняются.

«В Челябинске восьмого августа отмечен один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,2 раза в Центральном районе, три случая превышения ПДКмр фторида водорода: в 1,5 раза в Ленинском районе, в 1,4 и 1,6 раза в Металлургическом районе», - сообщает Челябинский Гидрометеоцентр.

В Магнитогорске был зарегистрирован один случай превышения ПДКмр взвешенных веществ в 1,7 раза в левобережной части Орджоникидзевского района, один случай превышения ПДКмр сероводорода в 1,1 раза в Правобережном районе.

В Златоусте превышений ПДКмр в разовых пробах загрязняющих веществ не отмечено.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска, на утро среды, 10 августа, уровень концентрации вредных веществ в воздухе областного центра соответствует норме.

В Министерство экологии в понедельник поступило более 100 обращений, касающихся ситуации с задымленностью и неприятным запахом гари.

Стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» работают в круглосуточном режиме, заверяют в ведомстве. По их данных, в понедельник были зарегистрированы незначительные превышения по сероводороду и озону. В ночь на девятое августа фиксировались превышения по взвешенным частицам в Калининском районе.

«Информация о выявленных превышениях в полном объеме передана в надзорные органы для принятия мер для дальнейшего реагирования», – пояснил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин.

Жители продолжают жаловаться на смог и химический запах в воздухе. «Северо-Запад. Ньютон. Уже неделю каждый день воняет, ночью сильнее», - пишет челябинка в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте. В комментариях отмечают, что такая ситуация в большинстве районах города.

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, на территории девяти муниципалитетов региона (Кунашакского, Сосновского, Еткульского, Еманжелинского, Чесменского, Варненского, Карталинского районов, Челябинского и Копейского городского округов) отмечается дымка от природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.

«10 августа и ночью 11 августа Челябинская область по-прежнему будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона. Преобладает ветер-северо-восточного направления 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду, который способствует распространению дыма лесных пожаров, наблюдающихся в ХМАО», - прокомментировал ситуацию начальник Челябинского ЦГМС Валерий Кочегоров.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, днем 11 августа с северо-запада будет приближаться холодный атмосферный фронт, и к вечеру направление ветра сменится на западное. В отдельных районах области пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 12 августа, понизится дневная температура воздуха, ожидается усиление ветра северо-западного направления, что должно привести к рассеиванию дымки и запаха гари.

Напомним, в Челябинске, Коркино, Сатке, Аше, Златоусте и Карабаше НМУ продлятся до 19 часов 10 августа, в Магнитогорске - до 13 часов 11 августа.