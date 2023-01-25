В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»

Жителям челябинского поселка Чурилово нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы не провалиться в зияющую неподалеку от проезжей части дыру.

Снимками открытого колодца сегодня утром, 25 января, жительница южноуральской столицы поделилась в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Здравствуйте! А это центральная проходная в Чурилово. Колодец открыт. Ждем, когда кто-нибудь упадет?» - задалась вопросом Мария Шевчук.

Отметим, для Челябинска проблема открытых колодцев не теряет своей актуальности круглогодично. Мэр города Наталья Котова на аппаратных совещаниях в администрации неоднократно обращает на нее внимание ответственных за данное направление лиц, однако несмотря на старания властей, коммунальщиков, стражей порядка проблема продолжается оставаться открытой – в прямом смысле.