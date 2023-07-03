В челябинском Саду камней выполнена пятая часть благоустройства по трем контрактам

В Саду камней Челябинска в настоящее время работы по благоустройству ведутся по трем контрактам. Процент выполнения – около двадцати процентов, сообщил сегодня, третьего июля, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Он отметил, что уже состоялся аукцион по установке в Саду камней общественного туалета, заключение контракта состоится десятого июля. Все работы, предусмотренные данным муниципальным контрактом, подрядная организация выполнит за 6 037 222,75 рубля (такова была начальная цена аукциона – снижения цены не произошло по причине того, что была подана только одна заявка, признанная соответствующей заявленным требованиям). Общественный туалет в Саду камней установит ООО «АВС».

Сегодня в 11 часов начнется аукцион (начальной стоимостью - 11 449 236,10 рубля) по последнему контракту, касающемуся благоустройства этого общественного пространства, - по устройству фонтана. Подано пять заявок. Фонтан победитель аукциона должен установить в Саду камней до первого сентября.