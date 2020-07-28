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В Челябинской области к НМУ добавился дым от природных пожаров Урала и Сибири

Среда обитания
Сегодня, 12:33
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области дым от природных пожаров Урала и Сибири усугубляют и без того непростую ситуацию, сложившуюся из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Напомним, на территории Златоуста, Сатки, Коркино и Челябинска действует режим «черного неба». В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению выбросов в приземном слое атмосферного воздуха.

В Челябинской области к выбросам промышленных предприятий и автотранспорта, которые в период НМУ скапливаются на уровне дыхания людей, добавились гарь от лесных пожаров из соседних регионов. Жители выкладывают фото дымки и гари в социальных сетях, возмущаются, сколько еще их будут травить и намерены собраться вечером в четверг, чтобы выразить свое недовольство сложившейся ситуацией.

В минэкологии области отмечают, причиной дымки и запаха гари над многими регионами Уральского Федерального округа стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе. Аналогичная дымка наблюдается в Свердловской и Тюменской областях в понедельник и во вторник.

«В настоящее время министерством экологии проводятся замеры по всему городу, ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, прокомментировал ситуацию.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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