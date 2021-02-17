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В Челябинской области на Авдотью Коровницу обещают метели и снежные заносы

В отдельных районах Челябинской области завтра днем, 18-го февраля, ожидаются метели, снежные заносы. На севере региона синоптики прогнозируют небольшой снег, местами до умеренного. На юге также будет идти снег, местами – сильный.

И ночью, и днем четверга на Южном Урале – облачно с прояснением. В ночное время местами пройдет небольшой снег (на юге – до умеренного), в отдельных районах ожидаются метели.

По данным челябинского Гидрометцентра, в ночь с 17-го на 18-е февраля в Челябинской области будет весьма морозно: 23-28 градусов ниже нуля (при прояснении столбики термометров опустятся до минус 33-ти). На юге региона обещает более теплую погоду: 18 градусов ниже нуля.

Днем четверга на Южном Урале прогнозируют минус 13 – минус 18 градусов. Ветер 18-го февраля - северо-восточный. Ночью он подует со скоростью три-восемь метров в секунду (местами порывы будут достигать 13-ти м/с). Днем скорость ветра усилится до 6/11 метров в секунду (местами порывы будут достигать 18-ти м/с).

В Челябинске в четверг – облачно с прояснением, ночью – без существенных осадков, днем – небольшой снег, слабая метель. В ночное время – 26-28 градусов мороза, днем – 15-15 градусов ниже нуля.

Ветер – северо-восточный. Ночью более слабый – три-восемь метров в секунду. Днем скорость ветра увеличится до 6-11 метров в секунду.

С 18-м февраля (Агафья Коровница) связан ряд народных примет о погоде:

морозный день - весна будет ранней и теплой, а лето засушливым;

нет снега – к летней засухе;

стоит теплая погода – жди весну: холодов уже не будет.