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В Челябинской области ночь на Знамение будет морозной, день - ясным

В четверг, 10 декабря, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, местами туман, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью подморозит до минус 13-18 градусов, в горах и низинах столбик термометра опустится до отметок минус 20-25 градусов. Ночь на пятницу прогнозируется еще холоднее.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 8-10 градусов, по области – минус 6-11 градусов, горных районах и пониженных частях рельефа – до минус 14 градусов.

Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 755 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 8 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 10 декабря - Знамение.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.