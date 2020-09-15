В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - сильные дожди, порывистый ветер. Южноуральцев просят быть осторожными.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью и днем 16 сентября в регионе ожидаются сильные дожди, усиление ветра, резкое снижение атмосферного давления.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких.

Вероятно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление упадет до 718 миллиметров ртутного столба, что на 20 с лишним единиц меньше нормы. Это может негативно отразиться на самочувствии гипотоников – людей с собственным пониженным давлением.

В ГУ МЧС области предупреждают, в связи неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

МЧС убедительно просит южноуральцев быть бдительными и строго следовать направляемым рекомендациям.

Рекомендуют при сильном ветре закрыть дома все окна. Находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.