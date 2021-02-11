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В Челябинской области потеплеет и пройдет небольшой снег

Синоптики прогнозируют на Южном Урале потепление.

По данным челябинского Гидрометцентра, завтра, 12-го февраля, в дневное время ожидается 8-13 градусов мороза, на юге и крайнем западе воздух и вовсе прогреется до минус двух градусов.

А вот ночью с четверга на пятницу в регионе будет значительно холоднее: -20, -25 (при прояснении -25, -30); на юге и крайнем западе столбики термометров опустятся до -16-ти градусов.

В пятницу в Челябинской области (и днем, и ночью) – облачно с прояснениями, небольшой снег, местами – до умеренного.

В Челябинске днем 12-го февраля синоптики прогнозируют -10, -12 градусов мороза. Ночь будет куда холоднее: - 22, -24 градуса.

В последний рабочий день ветер в столице Южного Урала и регионе подует юго-восточный, со скоростью три-восемь метров в секунду.

Напомним, согласно данным челябинского Гидрометцентра, до семи вечера 12-го февраля в областном центре сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ветер слабый, неблагоприятного направления, ночью и утром - инверсия.

По погоде 12-го февраля на Руси определяли погоду на весь оставшийся февраль. Если вокруг трех святителей - Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого (в этот день православные отмечают Трёхсвятие) - теплые дни, то февраль будет морозным.

Если 12-го февраля грачи прилетели раньше, чем обычно, богатого урожая не будет, зато в лесах вырастет много ягод.

Завоют волки - грядут морозы.

Лошади будут ложиться на землю - потеплеет.

Если на снегу заметите мышей - быть теплу.

Северный ветер и ясная погода - к морозам.

Деревья в инее - к потеплению.